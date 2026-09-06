गैंगस्टर सेखों का आप में शामिल होने पर विरोध: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, क्या बोले राजा वड़िंग?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब के लोग गैंगस्टरों से परेशान हैं। व्यापारियों और दुकानदारों को फिरौती की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तरनतारन में अकाली दल द्वारा किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया गया था, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी आलोचना की थी।अब रविवार को मुख्यमंत्री खुद जीरा में इसी तरह का काम करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान काली झंडियां दिखाकर इसका विरोध करेंगे। राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि एक नौजवान द्वारा झंडा दिखाए जाने पर पुलिस ने उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि नौजवान के कान का पर्दा फट गया और उसके गुप्तांग पर करंट लगाया गया। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।