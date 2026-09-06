{"_id":"6a9d1fd65caeabeb6c0454a4","slug":"video-500-drones-depicted-the-life-and-philosophy-of-shri-guru-ravidas-ji-in-the-skies-over-kapurthala-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"500 ड्रोन ने कपूरथला के आसमान में उकेरा श्री गुरु रविदास जी का जीवन और दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरु नानक स्टेडियम में आज श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित आसमान में 500 ड्रोन ने श्री गुरु रविदास जी के जीवन और दर्शन को उकेरा। 15 मिनट की इस हाई-टेक हवाई प्रस्तुति में 500 तालमेल वाले ड्रोन ने श्री गुरु रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को दर्शाती शानदार रोशन आकृतियां बनाईं। दोआबा क्षेत्र में इस तरह का चौथा शो होने के कारण, इस शानदार नजारे ने स्थानीय निवासियों की बड़ी भीड़ को आकर्षित किया, जिन्होंने आसमान को एक जीवंत डिजिटल कैनवास में बदलते हुए आश्चर्य से देखा। हवाई आकृतियों, दृश्य कहानी और शब्दों के संयोजन के माध्यम से इस प्रस्तुति ने गुरु जी के समानता, भाईचारे, करुणा, सामाजिक न्याय और प्रत्येक मनुष्य के सम्मान के शाश्वत संदेश को साकार किया। इस अभिनव प्रस्तुति ने, विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए, श्री गुरु रविदास जी के सार्वभौमिक और शाश्वत दर्शन से जुड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम भी प्रदान किया। आप हलका इंचार्ज एडवोकेट करमबीर सिंह चंदी, जो मुख्य अतिथि थे, ने इस शानदार प्रस्तुति को श्री गुरु रविदास जी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस अभिनव उपयोग ने गुरु जी के शाश्वत संदेश को लोगों, मुख्य रूप से युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ-साथ ऐसे अभिनव प्रयासों के माध्यम से मनाया जा रहा है, ताकि श्री गुरु रविदास जी का जीवन, दर्शन और शिक्षाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकें।

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