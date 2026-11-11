मोगा मंडी में DC ने लिया धान खरीद और उठान का जायजा, किसानों को 2443 करोड़ का भुगतान

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मोगा के डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने अनाज मंडी का दौरा कर धान की खरीद, उठान और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। किसानों ने खरीद प्रक्रिया पर संतुष्टि जताई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मंडियों में आने वाले धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को खरीद और उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, मोगा जिले की मंडियों में अब तक 11.90 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 11.49 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। वहीं, 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठान किया जा चुका है और किसानों को 2443 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से सूखा धान मंडियों में लाने और पराली प्रबंधन के नियमों का पालन करने की अपील की।

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