{"_id":"6aba3fe1b38e47381309f490","slug":"video-congress-protest-in-kapurthala-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला में कांग्रेस का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कपूरथला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला प्रधान एवं भोगवाड़ा से विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया।
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कपूरथला के डीसी कॉम्प्लेक्स पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदिग्ध है और इस संबंध में चुनाव आयोग के भीतर से भी सवाल उठने की बात सामने आई है।
कांग्रेस नेताओं ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि एसआईआर के माध्यम से बार-बार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने इन मामलों की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त पर डालते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग वाले अलग-अलग पोस्टर और बैनर दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई।
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