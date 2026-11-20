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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का एलान, 23 दिसंबर को होगा मतदान

Nivedita

Updated Fri, 20 Nov 2026 01:17 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 01:17 PM IST







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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय कुमार देव ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 23 दिसंबर को मतदान होगा। 26 दिसंबर को नतीजों का एलान होगा। ... और पढ़ें

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