एएसआई इकबाल सिंह हत्याकांड के आरोपियों को मोहाली के जीरकपुर में मुठभेड़ के बाद काबू का लिया गया है। पुलिस ने केएमजी होटल में हमलावरों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए।

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