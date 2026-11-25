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अकाली-भाजपा गठबंधन के एलान पर खन्ना में जश्न, ढोल की थाप पर थिरके नेता और कार्यकर्ता
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन के औपचारिक एलान के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। गठबंधन की खुशी खन्ना के ललहेड़ी रोड चौक पर भी देखने को मिली, जहां अकाली दल और भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ढोल-नगाड़े बजाए और पटाखे चलाकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर भंगड़ा डाला और एक-दूसरे को बधाई देकर गठबंधन का स्वागत किया।
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