{"_id":"6ac74a08242e59e50e0537ad","slug":"video-annual-fair-held-at-the-baba-shershah-wali-dargah-in-ferozepur-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में बाबा शेरशाह वली दरगाह पर लगा वार्षिक मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर छावनी स्थित बाबा शेरशाह वली दरगाह पर हर वर्ष की तरह इस बार भी वार्षिक मेला शुरू हो गया है। मेले को लेकर दरगाह पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें सज गई हैं, जिससे मेले में रौनक बढ़ गई है। दूर-दराज से श्रद्धालु दरगाह पर पहुंचकर बाबा शेरशाह वली की दरगाह पर माथा टेक रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। वीरवार रात को दरगाह पर विशेष कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कव्वाल अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक माहौल से जोड़ेंगे। मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने दरगाह की ओर आने-जाने वाले वाहनों के मार्ग में भी बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

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