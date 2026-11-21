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सांसद अमृतपाल सिंह की दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद के पिता तरसेम सिंह सुबह अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी देखरेख में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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