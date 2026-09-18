अमृतसर में चौकी से 50 कदम दूरी पर युवक की हत्या

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अमृतसर में पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर एक्टिवा सवार दो युवकों ने 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात गुरुवार रात करीब 10:50 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान कोट खालसा निवासी साहिल गिल के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

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