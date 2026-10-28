{"_id":"6ae1c584a1f31ad6e70d6731","slug":"video-knee-replacement-surgeries-performed-free-of-charge-for-53-needy-patients-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"53 जरूरतमंद मरीजों के निशुल्क घुटने बदले, ऑपरेशन वॉक विद अटलांटिक और गुरु रामदास यूनिवर्सिटी की पहल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऑपरेशन वॉक विद अटलांटिक और श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से 53 मरीजों के घुटने बदलने के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। इस पहल से लंबे समय से घुटनों के दर्द और चलने-फिरने में परेशानी का सामना कर रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन संचालित श्री गुरु रामदास अस्पताल, वल्ला के डॉ. एपी सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। आर्थिक तंगी के कारण कई मरीज घुटने बदलने जैसे महंगे उपचार का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे मरीजों के लिए यह पहल मददगार साबित हुई है।

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