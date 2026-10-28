{"_id":"6ae17f56d687a023180b9199","slug":"video-a-massive-surge-of-devotion-in-amritsar-on-the-occasion-of-the-birth-anniversary-of-sri-guru-ramdas-ji-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने हरमंदिर साहिब में टेका माथा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अमृतसर: श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने हरमंदिर साहिब में टेका माथा
श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु घर में नतमस्तक होकर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रकाश पर्व पर हरिमंदिर साहिब परिसर में भव्य रोशनी और आतिशबाजी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। रोशनी से जगमगाते पावन परिसर ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश-विदेश से पहुंची संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ पर्व मनाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।