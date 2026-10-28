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अमृतसर: श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने हरमंदिर साहिब में टेका माथा

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 28 Oct 2026 10:21 AM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 10:21 AM IST







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श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु घर में नतमस्तक होकर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रकाश पर्व पर हरिमंदिर साहिब परिसर में भव्य रोशनी और आतिशबाजी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। रोशनी से जगमगाते पावन परिसर ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश-विदेश से पहुंची संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ पर्व मनाया। ... और पढ़ें

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