{"_id":"6ad0b47665f0ffe8ff0913cc","slug":"video-in-support-of-the-punjab-bandh-sarwan-singh-pandher-led-a-march-in-amritsar-and-had-shops-closed-down-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब बंद के समर्थन में सरवन सिंह पंधेर ने अमृतसर में निकाला मार्च, दुकानें बंद करवाईं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में बुलाए गए पंजाब बंद के समर्थन में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने गुरुवार को अमृतसर में मार्च निकाला। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में किसानों और समर्थकों ने बंद को सफल बनाने के लिए बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की। इस दौरान कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं। पंधेर के नेतृत्व में किसानों ने गोल्डन गेट पर भी प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। किसान संगठनों ने परविंदर सिंह झोटा की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने और नशा तस्करी पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी की। पंजाब बंद का आह्वान झोटा की हत्या के विरोध में किया गया था। किसान संगठनों और अन्य संस्थाओं ने लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की। वहीं, पुलिस ने अमृतसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए और स्पष्ट किया कि किसी भी दुकानदार को जबरन दुकान बंद करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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