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अमृतसर: पीओ को छुड़ाने थाने पहुंचे आप नेता तलबीर, पुलिस अधिकारी से जमकर हुई बहस; वीडियो वायरल

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 09 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 04:24 PM IST







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अमृतसर के हल्का मजीठा से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज तलबीर सिंह गिल का थाना सदर में पुलिस अधिकारियों से बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गिल एक घोषित अपराधी (पीओ) को छुड़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते और बाद में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। ... और पढ़ें

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