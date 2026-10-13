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महराजगंज: मेमने के माथे पर एक आंख देखकर हैरान हुए ग्रामीण

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 05:47 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 05:47 PM IST







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महराजगंज के बृजमनगंज विकासखंड के पृथ्वीपालगढ़ ग्राम सभा के बेलासपुर मौजे में सोमवार सुबह एक बकरी ने असामान्य बनावट वाले मेमने को जन्म दिया। गांव निवासी राजकुमार साहनी की बकरी के मेमने के माथे के बीच एक आंख होने की बात सामने आई है। ... और पढ़ें

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