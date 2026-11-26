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कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मारुति पाटिल ने पीटीआई को बताया, "बोपदेव घाट से ढलान पर आ रहा एक टेंपो अपने आगे चल रही कार से टकरा गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और टेंपो कॉलेज के मुख्य गेट के पास बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को टक्कर मारते हुए घुस गया।"उन्होंने बताया कि हादसे में पांच छात्र घायल हुए थे। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां तीन छात्रों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सिद्धेश राजे, विशाल डांगडे और मोहिनी चौधरी के रूप में हुई है। घायल छात्रों की पहचान श्वेता तलेकर और सोहम घंगाले के रूप में हुई है। पाटिल ने बताया कि राजे और डांगडे कंप्यूटर साइंस के तीसरे वर्ष के छात्र थे, जबकि मोहिनी चौधरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) की पढ़ाई कर रही थीं।उन्होंने कहा, "हादसे के बाद कॉलेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को अस्पताल पहुंचाया।" पुलिस ने टेंपो चालक प्रतीक मारुति चव्हाण (22) को हिरासत में ले लिया है। उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था।