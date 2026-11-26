महाराष्ट्र अपडेट्स: पुणे में बस स्टॉप में घुसा तेज रफ्तार टेंपो, तीन इंजीनियरिंग छात्रों की मौत; दो घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 26 Nov 2026 01:37 AM IST
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पुणे के बाहरी इलाके में बुधवार को एक तेज रफ्तार टेंपो बस स्टॉप पर खड़े छात्रों को टक्कर मारते हुए घुस गया। इस हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे येवलेवाड़ी इलाके में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बाहर हुई। छात्र बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे।
कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मारुति पाटिल ने पीटीआई को बताया, "बोपदेव घाट से ढलान पर आ रहा एक टेंपो अपने आगे चल रही कार से टकरा गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और टेंपो कॉलेज के मुख्य गेट के पास बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को टक्कर मारते हुए घुस गया।"
उन्होंने बताया कि हादसे में पांच छात्र घायल हुए थे। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां तीन छात्रों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सिद्धेश राजे, विशाल डांगडे और मोहिनी चौधरी के रूप में हुई है। घायल छात्रों की पहचान श्वेता तलेकर और सोहम घंगाले के रूप में हुई है। पाटिल ने बताया कि राजे और डांगडे कंप्यूटर साइंस के तीसरे वर्ष के छात्र थे, जबकि मोहिनी चौधरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) की पढ़ाई कर रही थीं।
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उन्होंने कहा, "हादसे के बाद कॉलेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को अस्पताल पहुंचाया।" पुलिस ने टेंपो चालक प्रतीक मारुति चव्हाण (22) को हिरासत में ले लिया है। उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था।
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कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मारुति पाटिल ने पीटीआई को बताया, "बोपदेव घाट से ढलान पर आ रहा एक टेंपो अपने आगे चल रही कार से टकरा गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और टेंपो कॉलेज के मुख्य गेट के पास बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे छात्रों को टक्कर मारते हुए घुस गया।"
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उन्होंने बताया कि हादसे में पांच छात्र घायल हुए थे। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां तीन छात्रों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सिद्धेश राजे, विशाल डांगडे और मोहिनी चौधरी के रूप में हुई है। घायल छात्रों की पहचान श्वेता तलेकर और सोहम घंगाले के रूप में हुई है। पाटिल ने बताया कि राजे और डांगडे कंप्यूटर साइंस के तीसरे वर्ष के छात्र थे, जबकि मोहिनी चौधरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) की पढ़ाई कर रही थीं।
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उन्होंने कहा, "हादसे के बाद कॉलेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को अस्पताल पहुंचाया।" पुलिस ने टेंपो चालक प्रतीक मारुति चव्हाण (22) को हिरासत में ले लिया है। उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था।
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26/11 मुंबई आतंकी हमला: सांसद उज्जवल निकम बोले- खुशी है कसाब को मिली फांसी
26/11 मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा, "करीब 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम उस दिन को अब तक नहीं भुला पाए हैं। हर भारतीय के मन में आज भी एक सवाल बना हुआ है कि वे 10 आतंकी कौन थे? उन्होंने मुंबई पर हमला क्यों किया? वे क्या चाहते थे और क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे?"
उन्होंने कहा, "हमने उन्हें सिर्फ एक जवाब दिया था कि हम आतंकवाद का ऐसा जवाब देंगे कि कोई भी हमारे देश में दोबारा आतंकी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे खुशी है कि हमने मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को फांसी दी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या हम उन लोगों तक पहुंच पाए हैं, जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी? क्या हम 166 पीड़ितों को न्याय दिला पाए हैं? अगर नहीं, तो क्यों?"
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