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महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने सांसदों से परिसीमन बिल को हराने की अपील की है। शनिवार को पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दुश्मन देश भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि आबादी बढ़ने के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की दलील सही हो सकती है, लेकिन परिवार नियोजन के प्रयासों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में ऐसा बदलाव उतना नहीं हुआ है। ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया से कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में असंतोष पैदा हो सकता है। अंबेडकर ने सांसदों से देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक के खिलाफ मतदान करने की अपील की।