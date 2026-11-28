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एफडीए ने बताया कि जांच में पाया गया कि निर्माता के लाइसेंस में टेस्टो जीएच कैप्सूल के निर्माण की मंजूरी शामिल नहीं थी। वहीं, फाल्कन फार्मा व्हे प्रोटीन पाउडर आयातित उत्पाद है, लेकिन इसके आपूर्तिकर्ता के पास वैध आयातक लाइसेंस नहीं था। विज्ञापन



विभाग के मुताबिक, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस केक उत्पाद पर अनिवार्य जैविक प्रमाणन की मंजूरी और उसका लोगो भी नहीं था। एफडीए ने कहा कि इन उत्पादों के घटिया गुणवत्ता के होने का संदेह है। एफडीए ने बताया कि जांच में पाया गया कि निर्माता के लाइसेंस में टेस्टो जीएच कैप्सूल के निर्माण की मंजूरी शामिल नहीं थी। वहीं, फाल्कन फार्मा व्हे प्रोटीन पाउडर आयातित उत्पाद है, लेकिन इसके आपूर्तिकर्ता के पास वैध आयातक लाइसेंस नहीं था।विभाग के मुताबिक, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस केक उत्पाद पर अनिवार्य जैविक प्रमाणन की मंजूरी और उसका लोगो भी नहीं था। एफडीए ने कहा कि इन उत्पादों के घटिया गुणवत्ता के होने का संदेह है।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शुक्रवार को बताया कि सतारा जिले में एक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के बाद 42,398 रुपये मूल्य के संदिग्ध घटिया उत्पादों का स्टॉक जब्त किया गया है। एफडीए के एक बयान के अनुसार, विभाग ने 26 नवंबर को सतारा जिले के कराड स्थित मेसर्स प्रोटीन मार्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां न्यूट्रास्यूटिकल टेस्टो जीएच कैप्सूल के 16 जार मिले, जिनकी कीमत 22,400 रुपये थी। इसके अलावा, फाल्कन फार्मा व्हे प्रोटीन पाउडर के दो जार भी मिले, जिनकी कीमत 19,998 रुपये थी। इन सभी उत्पादों का कुल मूल्य 42,398 रुपये और कुल वजन 6.092 किलोग्राम था।