{"_id":"6b0955b5e3b183775b0f8dd8","slug":"maharashtra-updates-of-27-nov-maharashtra-news-politics-crime-mumbai-thane-maharashtra-news-in-hindi-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बोले- भारत-यूरोपीय संघ के बीच जल्द हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

विज्ञापन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे देश के कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इस समझौते का रास्ता तैयार हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने 25 नवंबर को महाराष्ट्र के यवतमाल में स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत मीडिया समूह के संस्थापक जवाहरलाल दरड़ा की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जवाहरलाल दरड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा भी मौजूद रहे। राधाकृष्णन ने कहा कि आधुनिक मशीनों और नई तकनीक से कपड़ा उद्योग में तेजी से विकास होगा। इस क्षेत्र में करीब 10 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में ब्रिटेन के साथ कपास का व्यापार दोगुना हुआ है। उन्होंने कपास उत्पादन और कपड़ा उद्योग के भविष्य को लेकर चिंता न करने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने जवाहरलाल दरड़ा को स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि दरड़ा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसके लिए दो साल जेल में भी रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता के जरिए समाज की सेवा की।

Trending Videos

मुंबई: ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग, मालिक से मांगी गई थी 10 करोड़ की फिरौती

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ज्वेलरी शोरूम पर हुई फायरिंग के मामले में 10 करोड़ रुपये की फिरौती का एंगल सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, माहिम स्थित पीसी जैन ज्वेलर्स के मालिक भरत जैन को पिछले महीने कई बार धमकी भरे फोन और व्हाट्सऐप संदेश मिले थे। आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार, 18 अक्तूबर को भरत जैन को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। जवाब नहीं देने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 24 अक्तूबर को एक और संदेश मिला। 31 अक्तूबर को भेजे गए आखिरी संदेश में 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जेड-प्लस सुरक्षा भी उन्हें नहीं बचा पाएगी। बुधवार शाम हेलमेट पहने बाइक सवार दो लोगों ने शोरूम पर तीन गोलियां चलाईं और बांद्रा की ओर भाग गए। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस को आशंका है कि कारोबारियों को डराकर फिरौती वसूलने के लिए फायरिंग की गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।



विज्ञापन

विज्ञापन

गोंदिया: पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, तीन किशोरों की मौत

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर में तीन किशोरों की मौत हो गई। हादसा बुधवार रात गोंदिया-तिरोड़ा मार्ग पर दांडेगांव बस स्टैंड के पास हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक, कार्तिक बृजलाल बिसेन (14), शिवप्रसाद कांबले (16) और जितेंद्र बावनकर (16) एक ही बाइक पर सवार होकर एकोड़ी से गंगाझरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की 112 आपातकालीन सेवा की गाड़ी एक टिपर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में अनियंत्रित हो गई और बाइक से आमने-सामने टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि तीनों किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने पुलिस वाहन के चालक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए यातायात रोक दिया। स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पुलिस ने वाहन चालक अमित महुले के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना में मौत से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। स्थानीय विधायक विनोद अग्रवाल ने मृतकों के परिवारों को सरकारी आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करने की बात कही है।

विज्ञापन