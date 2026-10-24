उज्जैन: बाबा महाकाल का भांग से हुआ विशेष श्रृंगार, चंद्रमा और शेषनाग के दिव्य रूप में दिए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह चार बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान को भस्म अर्पित की गई। आज के श्रृंगार में बाबा महाकाल को भांग से सजाया गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में शेषनाग सुशोभित नजर आए। बाबा के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर 'जय श्री महाकाल' के उद्घोष से गूंज उठा।

पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा महाकाल को अर्पित की गई भस्म

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनिवार को बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के लिए सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पुजारी और पंडे गर्भगृह में पहुंचे। यहां स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया गया और भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया।



इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से तैयार पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। फिर प्रथम घंटाल बजाकर भगवान को हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई।

आज के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि बाबा महाकाल को भांग से सजाया गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में शेषनाग की छटा दिखाई दी। इसके बाद भगवान को भस्म अर्पित की गई।

बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर 'जय श्री महाकाल' का उद्घोष करते रहे, जिससे मंदिर परिसर गूंज उठा।

मान्यता है कि भगवान महाकाल को भस्म अर्पित करने के बाद उनके निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन होते हैं। इसी मान्यता के चलते भस्म आरती को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है और देशभर से श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं।

शरद पूर्णिमा तक रहेगा आरतियों का संशोधित समय

श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरतियों का संशोधित समय आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा तक प्रभावी रहेगा। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरतियों का समय इस प्रकार है।

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दध्योदक आरती: सुबह 7:00 से 7:45 बजे तक

भोग आरती: सुबह 10:00 से 10:45 बजे तक

संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती: शाम 7:00 से 7:45 बजे तक

शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकाल मंदिर की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन, आरती, पूजन और दान सहित अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु मंदिर की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।



टोल फ्री हेल्पलाइन: 18002331008



अन्य संपर्क नंबर:



0734-2559272, 0734-2559275, 0734-2559276, 0734-2559277 मंदिर से संबंधित जानकारी इन नंबरों पर 24 घंटे प्राप्त की जा सकती है।