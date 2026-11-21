जिले में अवैध चंबल रेत के परिवहन को रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर रेत माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। नागदा गांव के पास हुई इस घटना में वनरक्षक रामलखन गुर्जर सहित कई कर्मचारियों को चोटें आईं। आरोपियों ने टीम को घेरकर पत्थरों और डंडों से हमला किया। स्थिति बिगड़ने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल लीं। इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर और दो मोटर साइकिल लेकर मौके से फरार हो गए।घटना 19 नवंबर की है। वन विभाग की घड़ियाल टीम गश्त पर थी। इसी दौरान नहर के पास चंबल रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी। टीम ने मेडिकल कॉलेज के पास ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय सड़क पर ही रेत खाली कर दी। इसके बाद वह ट्रैक्टर को गीले खेत में फंसाकर भागने की कोशिश करने लगा।वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को पकड़कर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान पांच लोग मोटर साइकिलों से वहां पहुंचे और कर्मचारियों से विवाद करने लगे। FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए पत्थरों और डंडों से वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वनरक्षक रामलखन गुर्जर के सिर पर लकड़ी के फट्टे से वार किया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आईं।अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को चारों तरफ से घेर लिया। स्थिति बिगड़ती देख कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी बंदूकें निकाल लीं। इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर और दो मोटर साइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। घायल वनकर्मियों का इलाज कराया गया है। घटना के बाद वन विभाग की घड़ियाल टीम ने कोतवाली थाने में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई है। आरोपियों में बीरेंद्र रावत, लवकुश रावत, महेश रावत, रूपसिंह राजोरिया और राजेंद्र रावत शामिल हैं।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ASI महावीर सिंह कंसाना को सौंपी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।श्योपुर जिले में चंबल नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में चंबल रेत का खनन प्रतिबंधित है, इसके बावजूद अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियां जारी रहने के आरोप हैं। कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली वन विभाग और पुलिस की टीमों को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है।इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि वे चंबल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस दौरान उन पर हमले किए जाते हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है।