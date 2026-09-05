श्योपुर में बारिश का कहर: क्वारी नदी उफान पर, पुल डूबा, गांवों और बस्तियों में घुसा पानी; अफरातफरी

पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने विजयपुर क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के चलते क्वारी नदी उफान पर है और उसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के आसपास पहुंचने से विजयपुर और आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई निचली बस्तियों और घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को अपने मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है।विजयपुर में क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण विजयपुर-टेटरा मार्ग पर बना ऊपर का पुल पानी में डूब गया है। पुल के डूबने के बाद इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से नदी व डूबे हुए पुल के पास नहीं जाने की अपील कर रहे हैं।लगातार बारिश का असर विजयपुर शहर में भी देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी क्षेत्र में पानी भरने से कई दुकानें जलमग्न हो गई हैं। व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका है। वहीं कोठारी पैलेस परिसर में भी बारिश और जलभराव के चलते एक दीवार गिरने की जानकारी सामने आई है। रनसिंह कॉलोनी में भी पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने के कारण स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।बारिश और क्वारी नदी के उफान का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। अर्रोद गांव की निचली बस्ती में नदी का पानी पहुंच गया है। देखते ही देखते कई घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने एहतियातन अपने मकान खाली करना शुरू कर दिया। ग्रामीण अपने जरूरी सामान को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते नजर आए।इसी तरह विजयपुर क्षेत्र के इकलौद गांव में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। क्वारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी निचली बस्तियों तक पहुंच गया है और कई घर जलभराव की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों को नदी के और उफान पर आने का डर सता रहा है।फिलहाल प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। लगातार बारिश जारी रहने और क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ने से विजयपुर क्षेत्र में चिंता बनी हुई है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती निचली बस्तियों में फंसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है।दो दिन की बारिश ने विजयपुर में हालात बदल दिए हैं और क्वारी नदी का रौद्र रूप अब लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है।