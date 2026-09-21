सागर: शराब दुकान देखते ही भड़के ग्रामीण, घुसे अंदर और हजारों बोतलें तोड़ डालीं; जमकर मचा हंगामा

सागर जिले के बंडा में हुई घटना के बाद अब ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी क्रम में बीना के बारधा गांव में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शराब दुकान के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और लोगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने हजारों शराब की बोतलें तोड़ दीं और दुकान में लगे सुरक्षा कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीओपी अजय कुमार सनकत और थाना प्रभारी अनूप यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

विज्ञापन