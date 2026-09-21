एमपी: इंदौर पहुंचे BJYM अध्यक्ष हेमांग जोशी, बोले- गांव-गांव पहुंचकर सेवा कार्य कर रही सेवा संकल्प यात्रा

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इसी क्रम में गुजरात के बड़नगर से वाराणसी और वाराणसी से बड़नगर तक सेवा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हेमांग जोशी ने बताया कि इस यात्रा में युवा गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। जोशी ने बताया कि वे भी सेवा संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं और अगले दो दिनों तक उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जहां से यह यात्रा गुजर रही है।राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई टिप्पणी के सवाल पर हेमांग जोशी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ‘भारत जोड़ो’ नाम से प्रकल्प शुरू किया गया था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ही टूट गई। अब ‘झूठ की गूंज’ का नया प्रकल्प लेकर निकले हैं।दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की हुंकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा राष्ट्रप्रेमी है और विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है।राहुल गांधी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पीआर टीम उन्हें PPT बनाकर देती है और राहुल गांधी उसी PPT को पढ़ते हैं। जोशी ने कहा कि यदि राहुल गांधी से PPT के बिना कोई सवाल किया जाए तो उनके पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना।”