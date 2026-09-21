एमपी में फिर सक्रिय होगा मानसून: 24 सितंबर से तेज बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र

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मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर सक्रिय होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसम का नया तंत्र प्रदेश में 24 सितंबर से असर दिखा सकता है। मौसम केंद्र ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसतन 33.9 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य बारिश 37.3 इंच का करीब 91 प्रतिशत है। यानी मानसूनी कोटे से अभी करीब 9 प्रतिशत बारिश कम है।