जब भक्ति के सुर गूंजे, फूलों की वर्षा हुई और हजारों श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और जय श्रीहरि के जयकारे लगाए तो कुबेरेश्वरधाम का वातावरण भक्तिमय हो गया। वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में श्री हरि-हर मिलन महोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान भगवान की सुसज्जित पालकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ सेवा, सद्भाव और परोपकार का संदेश भी दिया गया।

बैंड-बाजों की धुन पर निकली पालकी, जयकारों से गूंजा धाम

हरि-हर मिलन महोत्सव को लेकर कुबेरेश्वरधाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्तों की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष बना दिया। शाम होते ही मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत सजावट और फूलों से जगमगा उठा। ग्वालियर से आए प्रसिद्ध बैंड की धुनों, ढोल-नगाड़ों और भक्ति संगीत के बीच भगवान की भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए और पुष्पवर्षा कर पालकी का स्वागत किया। महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हर-हर महादेव और जय श्रीहरि के जयकारों से पूरा धाम गुंजायमान हो उठा।

भक्ति वही, जो किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाए : पंडित मिश्रा

इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि धर्म केवल पूजा-पाठ, मंदिर जाने और भगवान के सामने दीप प्रज्ज्वलित करने तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म वह है, जो मनुष्य को दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराए। सत्य बोलना, अन्याय का विरोध करना, कमजोर की रक्षा करना और जरूरतमंद की सहायता करना भी धर्म का ही मार्ग है।

उन्होंने कहा कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और किसी असहाय का सहारा बनते हैं, तभी हमारी भक्ति सार्थक होती है। भगवान शिव सभी का कल्याण करते हैं। उनकी आराधना करने वाले व्यक्ति के मन में किसी का अहित करने का भाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के साथ वहां से मिलने वाली सीख को अपने व्यवहार और जीवन में उतारना भी जरूरी है। सेवा, सद्भाव और परोपकार को जीवन का हिस्सा बनाना ही भगवान की सच्ची आराधना है।

देवों के मिलन के साथ सृष्टि संचालन का दायित्व सौंपने की परंपरा

पंडित मिश्रा ने हरि-हर मिलन की पौराणिक मान्यता बताते हुए कहा कि सनातन परंपरा में भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक-दूसरे का पूरक माना गया है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां विश्राम करते हैं। इस अवधि में सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं।

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर दोनों देवों का दिव्य मिलन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस अवसर पर भगवान शिव श्रीहरि विष्णु को सृष्टि के संचालन का दायित्व पुनः सौंपते हैं और स्वयं कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए लौट जाते हैं। इसी प्रसंग को हरि-हर मिलन अथवा हरिहर भेंट कहा जाता है।

तुलसी और बेलपत्र की मालाओं से होता है विशेष पूजन

हरि-हर मिलन की सबसे विशेष परंपरा दोनों देवों को एक-दूसरे की प्रिय वस्तुएं अर्पित करना है। मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी की माला अर्पित करते हैं, जबकि भगवान शिव श्रीहरि विष्णु को बेलपत्र की माला अर्पित करते हैं। यह परंपरा दोनों देवों के प्रति परस्पर सम्मान, प्रेम और एकात्म भाव का प्रतीक मानी जाती है। कुबेरेश्वरधाम में भी इस दिव्य परंपरा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। भक्तों ने भगवान के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की।

भक्ति के साथ विनम्रता और सेवा का भाव भी जरूरी

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति कितना भी धनवान और सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करना और जीवन में धर्म, कर्म तथा सेवा का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।

देर शाम तक कुबेरेश्वरधाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भजन-कीर्तन, बैंड-बाजों, पुष्पवर्षा और भगवान की भव्य पालकी शोभायात्रा के बीच संपन्न हुआ हरि-हर मिलन महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक आनंद की अविस्मरणीय अनुभूति बन गया।