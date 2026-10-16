सियासत: वोट चोरी और चंदा चोरी पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान, दिग्विजय सिंह बोले- कांग्रेस निकालेगी बड़ी यात्रा

मध्य प्रदेश की राजनीति में वोट चोरी और चंदा चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। सीहोर में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इन मुद्दों को आगामी चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए बड़ी यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं, बल्कि एक प्रकार की डकैती है। उन्होंने यात्रा में सभी को आमंत्रित करने की बात भी कही।



दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या आगामी चुनाव में वोट चोरी और चंदा चोरी बड़े मुद्दे बनेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये निश्चित तौर पर बड़े मुद्दे रहेंगे। उनके इस बयान से संकेत मिला कि कांग्रेस इन विषयों को लेकर राजनीतिक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है।



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आरोपों के खिलाफ बड़ी यात्रा निकालने की घोषणा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस जल्द ही एक बड़ी यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सभी को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, सीहोर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने यात्रा की विस्तृत रूपरेखा, मार्ग और कार्यक्रम की अलग से जानकारी नहीं दी।



‘डकैती’ बताकर उठाया जवाबदेही का सवाल

वोट चोरी और चंदा चोरी के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने इसे सामान्य घटना मानने से इनकार किया और डकैती से इसकी तुलना की। यह उनकी राजनीतिक टिप्पणी और आरोप हैं। इन आरोपों के समर्थन में सीहोर में हुई चर्चा के दौरान कोई विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई।दिग्विजय सिंह पहले ही 20 अक्टूबर से ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ निकालने की घोषणा कर चुके हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, यात्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर से शुरू होकर ओरछा होते हुए अयोध्या तक जाएगी। यात्रा के दौरान वोट चोरी और चंदा चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच तथा जवाबदेही की मांग उठाने की बात कही गई है।



सीहोर में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी

मीडिया से चर्चा के दौरान सीहोर नगरपालिका के शहर कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम यादव भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद वोट चोरी और चंदा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रस्तावित यात्रा को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है। अब यात्रा की विस्तृत रूपरेखा और इसमें शामिल होने वाले लोगों को लेकर आगे की घोषणाओं पर नजर रहेगी।