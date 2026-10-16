रतलाम मंडल में रेल हादसा: गोवा एक्सप्रेस की टक्कर से एक रेलकर्मी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। मक्सी और पीर उमरोद रेलवे स्टेशन के बीच ग्राम झोंकर के पास ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान गोवा एक्सप्रेस ट्रेन ने स्थायी मार्ग निरीक्षक की ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक रेलकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के चलते करीब आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के बाद यातायात बहाल कराया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेरछा रेलवे स्टेशन से करीब 14 किलोमीटर दूर मक्सी-पीर उमरोद रेलखंड पर झोंकर रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक की मरम्मत और सुधार का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान मक्सी की ओर से आ रही डायवर्टेड गोवा एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रैक मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जा रही स्थायी मार्ग निरीक्षक की ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।हादसे में ट्रैक सुधारक रेलकर्मी भगवानसिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, कर्मचारी दिलीप जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कर्मचारी शाजापुर जिले के बलियासोन निवासी बताए गए हैं। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। हादसे के कारण रेल परिचालन करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा। रेलवे कर्मचारियों की मदद से स्थिति को संभालने के बाद रेल यातायात फिर से सुचारू कराया गया।रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मक्सी-पीर उमरोद के बीच गोवा एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रॉली के बीच टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में एक रेलकर्मी की मौत हुई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के कारण करीब आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा, जिसे रेलवे की टीम ने तत्काल कार्रवाई कर बहाल करा दिया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।