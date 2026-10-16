खौफनाक: बंद कमरे में फंदे पर लटका था पति का शव, पत्नी पड़ी थी लहूलुहान; पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़ गए होश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Fri, 16 Oct 2026 04:27 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तालगांव में बंद कमरे में सुरेश अहिरवार का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी अंजू गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं। प्राथमिक उपचार के बाद अंजू को जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस घटना की वजह की जांच कर रही है।
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विस्तार
दमोह जिले के रनेह थाना क्षेत्र के तालगांव में शुक्रवार सुबह एक नवविवाहित दंपती से जुड़ी घटना सामने आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घर के बंद कमरे में 28 वर्षीय सुरेश अहिरवार का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि उसकी 25 वर्षीय पत्नी अंजू अहिरवार गंभीर हालत में जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। महिला के सिर और गले में गंभीर चोटें होने की बात सामने आई है।
घटना की सूचना मिलने पर रनेह थाना प्रभारी नितेश जैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाया गया और महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खिड़की से झांका तो सामने आया खौफनाक मंजर
परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह काफी देर तक सुरेश और अंजू अपने कमरे से बाहर नहीं आए। शुरुआत में परिवार के लोगों ने सामान्य बात समझकर इंतजार किया, लेकिन जब कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई और बार-बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो चिंता बढ़ने लगी।
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इसके बाद सुरेश के पिता भद्दी अहिरवार की पत्नी ने खिड़की से कमरे के अंदर झांककर देखा। अंदर का दृश्य देखकर परिजन घबरा गए। सुरेश फंदे पर लटका हुआ था, जबकि अंजू जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। इसके बाद तत्काल रनेह थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे खुलवाया। अंदर पहुंचने पर सुरेश की मौत हो चुकी थी, जबकि अंजू गंभीर हालत में मिली। पुलिस ने तत्काल महिला को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
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घटना की सूचना मिलने पर रनेह थाना प्रभारी नितेश जैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाया गया और महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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खिड़की से झांका तो सामने आया खौफनाक मंजर
परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह काफी देर तक सुरेश और अंजू अपने कमरे से बाहर नहीं आए। शुरुआत में परिवार के लोगों ने सामान्य बात समझकर इंतजार किया, लेकिन जब कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई और बार-बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो चिंता बढ़ने लगी।
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इसके बाद सुरेश के पिता भद्दी अहिरवार की पत्नी ने खिड़की से कमरे के अंदर झांककर देखा। अंदर का दृश्य देखकर परिजन घबरा गए। सुरेश फंदे पर लटका हुआ था, जबकि अंजू जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। इसके बाद तत्काल रनेह थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे खुलवाया। अंदर पहुंचने पर सुरेश की मौत हो चुकी थी, जबकि अंजू गंभीर हालत में मिली। पुलिस ने तत्काल महिला को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
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सिर और गले में गंभीर चोटें
कमरे में घायल अवस्था में मिली अंजू को तत्काल सिविल अस्पताल हटा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, महिला के सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। हालांकि, चोटें किन परिस्थितियों में आईं और घटना के समय कमरे के अंदर वास्तव में क्या हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। महिला की हालत गंभीर होने के कारण फिलहाल उसका बयान सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक, उसके बयान दर्ज होने के बाद घटनाक्रम की कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
पांच दिन पहले मायके से आई थी अंजू
परिजनों ने बताया कि सुरेश अहिरवार का विवाह करीब चार महीने पहले हटा निवासी अंजू अहिरवार से हुआ था। दोनों की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। बताया गया कि करीब पांच दिन पहले ही सुरेश अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर घर लाया था।
सुरेश के पिता भद्दी अहिरवार के अनुसार, परिवार को पति-पत्नी के बीच किसी पुरानी अनबन की जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक, दोनों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो सकता है। फिलहाल यह परिजनों की आशंका है। पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि घटना के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। किसी संभावित विवाद को घटना का निश्चित कारण मानना अभी जल्दबाजी होगी।
कमरे में घायल अवस्था में मिली अंजू को तत्काल सिविल अस्पताल हटा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, महिला के सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। हालांकि, चोटें किन परिस्थितियों में आईं और घटना के समय कमरे के अंदर वास्तव में क्या हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। महिला की हालत गंभीर होने के कारण फिलहाल उसका बयान सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक, उसके बयान दर्ज होने के बाद घटनाक्रम की कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
पांच दिन पहले मायके से आई थी अंजू
परिजनों ने बताया कि सुरेश अहिरवार का विवाह करीब चार महीने पहले हटा निवासी अंजू अहिरवार से हुआ था। दोनों की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। बताया गया कि करीब पांच दिन पहले ही सुरेश अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर घर लाया था।
सुरेश के पिता भद्दी अहिरवार के अनुसार, परिवार को पति-पत्नी के बीच किसी पुरानी अनबन की जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक, दोनों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो सकता है। फिलहाल यह परिजनों की आशंका है। पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि घटना के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। किसी संभावित विवाद को घटना का निश्चित कारण मानना अभी जल्दबाजी होगी।
क्या हुआ था बंद कमरे में?
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंद कमरे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसमें सुरेश की जान चली गई और अंजू गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के सिर और गले पर चोटों के निशान मिलने के कारण पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी में पति-पत्नी के बीच विवाद की आशंका जताई गई है, लेकिन विवाद की प्रकृति, चोटों की वजह और घटनाक्रम को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।
थाना प्रभारी बोले- महिला के बयान के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
रनेह थाना प्रभारी नितेश जैन के मुताबिक, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर दोनों को बाहर निकाला गया। महिला के सिर में गंभीर चोट है और वह फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है।
थाना प्रभारी के अनुसार, परिजन भी घटना के पीछे की स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना की असल वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच और घायल अंजू के बयान से ही यह पता चल सकेगा कि बंद कमरे में घटना से पहले क्या हुआ था और सुरेश की मौत किन परिस्थितियों में हुई।
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंद कमरे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसमें सुरेश की जान चली गई और अंजू गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के सिर और गले पर चोटों के निशान मिलने के कारण पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी में पति-पत्नी के बीच विवाद की आशंका जताई गई है, लेकिन विवाद की प्रकृति, चोटों की वजह और घटनाक्रम को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।
थाना प्रभारी बोले- महिला के बयान के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
रनेह थाना प्रभारी नितेश जैन के मुताबिक, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर दोनों को बाहर निकाला गया। महिला के सिर में गंभीर चोट है और वह फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है।
थाना प्रभारी के अनुसार, परिजन भी घटना के पीछे की स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना की असल वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच और घायल अंजू के बयान से ही यह पता चल सकेगा कि बंद कमरे में घटना से पहले क्या हुआ था और सुरेश की मौत किन परिस्थितियों में हुई।