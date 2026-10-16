उज्जैन-आगर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा: बाइक सवारों को बचाने में खाई में गिरी बस, दो युवकों की मौत और आठ घायल

उज्जैन-आगर मार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। घोंसला के पास (माकड़ोन/तराना फंटे के नजदीक) बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में आगर से उज्जैन आ रही शर्मा ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार और बस में सवार करीब सात यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

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