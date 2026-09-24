मैहर: पटवारी से कथित गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी, दस्तावेज फाड़ने का भी आरोप

मैहर जिले के अमरपाटन तहसील क्षेत्र के खरमसेड़ा/बरतोना गांव में नक्शा तरमीम और पंचनामा तैयार करने पहुंचे पटवारी नीलेश त्रिपाठी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है।
पटवारी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, दस्तावेज फाड़ने का लगाया आरोप
पटवारी नीलेश त्रिपाठी द्वारा अमरपाटन थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पटवारी ने बताया राजस्व कार्यवाही के तहत मौके पर नक्शा तरमीम और पंचनामा तैयार करने पहुंचे थे। इसी दौरान संबंधित महिला ने कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पटवारी ने पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज कराई है, उस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने पटवारी से राजस्व संबंधी दस्तावेज और पंचनामा छीनकर फाड़ दिए। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से महिला को आगे कर पटवारी के साथ कथित रूप से मारपीट/हमला करवाने का आरोप भी सामने आया है।
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शासकीय में बाधा का प्रकरण दर्ज
अमरपाटन थाना प्रभारी साधना कठेल ने अमर उजाला से बातचीत मे बताया पटवारी की शिकायत पर आरोपी महिला के विरुद्ध मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गईं है।