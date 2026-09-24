मध्य प्रदेश: पूर्व प्रमुख सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त

आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव के खिलाफ खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना गैर-जमानती वारंट जारी किए बिना अनावेदक अदालत में पेश नहीं होंगे। एकलपीठ ने वारंट तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस आयुक्त को सौंपते हुए अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को निर्धारित की है।

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