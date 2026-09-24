छिंदवाड़ा सिरप कांड: आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट का सख्त रुख देख वापस ले ली याचिका

छिंदवाड़ा सिरप कांड में हुई 26 बच्चों के मौत के मामले में आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पीड़ित अभिभावकों को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए थे। एकलपीठ के सख्त रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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