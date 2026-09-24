फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Bail plea of Dr. Praveen Soni, accused in the Chhindwara syrup scandal, rejected

छिंदवाड़ा सिरप कांड: आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट का सख्त रुख देख वापस ले ली याचिका

Thu, 24 Sep 2026 11:16 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

छिंदवाड़ा सिरप कांड में 26 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पीड़ित अभिभावकों को अनावेदक बनाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डॉक्टर की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 

विज्ञापन
Bail plea of Dr. Praveen Soni, accused in the Chhindwara syrup scandal, rejected
कफ सिरप कांड में आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छिंदवाड़ा सिरप कांड में हुई 26 बच्चों के मौत के मामले में आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पीड़ित अभिभावकों को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए थे। एकलपीठ के सख्त रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन


डॉ. प्रवीण सोनी की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि दवा निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। डॉक्टर के तौर वह कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अभिभावकों की सहमति से बच्चो का उपचार करते हुए दवा लिखी थी। याचिका में गत एक साल से न्यायिक अभिरक्षा में होने का हवाला भी दिया गया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: पूर्व प्रमुख सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त
विज्ञापन
विज्ञापन


डॉक्टर होने के बावजूद भी प्रकरण में उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। डॉक्टर होने के कारण वह मरीज को अंतिम क्षण तक बचाने की कोशिश करना उनका दायित्व है। उनकी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाए। इसके अलावा याचिका में अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने को भी चुनौती दी गई थी। 

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से आग्रह किया गया कि पीड़ित पक्ष को भी याचिका में अनावेदक बनाया जाना चाहिए। एकलपीठ द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करने पर याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed