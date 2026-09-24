मध्यप्रदेश: प्रदेश में मुफ्त रजिस्ट्री पर पटवारियों का विरोध जारी, सरकार के साथ बैठक बेनतीजा

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स्वामित्व योजना के तहत करीब 50 लाख हितग्राहियों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को पांच मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक के बाद भी पटवारी अपनी मांग पर कायम हैं। संघ का कहना है कि जब तक सरकार बदली हुई व्यवस्था का लिखित आदेश और सर्कुलर जारी नहीं करती, तब तक पटवारी रजिस्ट्री से जुड़ा काम नहीं करेंगे।