सागर: संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में मिला युवक का शव, परिजनों ने मोतीनगर चौराहे पर किया चक्काजाम

कोतवाली थाना क्षेत्र के लिंक रोड स्थित एक होटल के कमरे में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान रामबाग बड़ा बाजार निवासी शुभम अग्रवाल के रूप में हुई है।

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