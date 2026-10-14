नर्मदापुरम: दुर्गा पंडाल में मां भवानी की अनोखी अदालत, जज बने गणेशजी दे रहे बेटियों को न्याय दिलाने का संदेश

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति और आराधना के बीच नर्मदापुरम में एक अनोखा दुर्गा पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर सिंधी कॉलोनी के पास मां भवानी का दरबार इस बार न्यायालय की थीम पर सजाया गया है। यहां कोर्ट रूम, जेल में बंद कैदियों और फांसी की सजा से जुड़े दृश्य तैयार किए गए हैं, वहीं भगवान गणेश को न्यायाधीश के रूप में विराजमान दिखाया गया है।मां भवानी की प्रतिमा के सामने सजी यह अनोखी झांकी केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, उनकी सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत का संदेश भी दे रही है। मां के दरबार में अदालत का यह दृश्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बेटियों के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और पीड़िताओं को न्याय दिलाना कितना जरूरी है।इस अनोखी झांकी का मुख्य उद्देश्य बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नारी सम्मान का संदेश देना है। पंडाल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा जैसे विषयों के जरिए समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास किया गया है। मां दुर्गा को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उनकी आराधना का संदेश तभी सार्थक होगा, जब बेटियों को सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और सम्मान मिल सकेगा। बेटियों के खिलाफ अपराध रोकना केवल कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है, यही इस झांकी का संदेश है।माता के दरबार में सजाई गई कोर्ट रूम से लेकर जेल और सजा के दृश्यों तक पूरी झांकी बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार की गंभीरता को सामने लाने का प्रयास करती है। यह आयोजन संदेश देता है कि देवी की पूजा के साथ-साथ नारी का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे न्याय दिलाना भी उतना ही जरूरी है।