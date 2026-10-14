सीहोर: सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात उड़ाने वाले भोपाल के तीन चोर गिरफ्तार, 3.10 लाख का माल जब्त

शहर में बंद मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात उड़ाने वाले भोपाल के तीन आरोपियों को मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पुलिस ने करीब 10 से 15 दिनों तक संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल से मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। कार्रवाई में करीब 3.10 लाख रुपये कीमत के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने आष्टा, जावर, पार्वती सहित अन्य क्षेत्रों में भी चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है।

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पुलिस के मुताबिक फरियादी नीरज गंधर्व ने 23 सितंबर को मंडी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह 27 सितंबर की शाम करीब पांच बजे घर पर ताला लगाकर इंदौर में अपनी बहन के यहां कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर पर कोई मौजूद नहीं था। अगले दिन 28 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे उन्हें फोन पर घर का ताला टूटा होने और दरवाजा खुला होने की सूचना मिली।सूचना मिलते ही फरियादी सीहोर पहुंचे। घर के मुख्य दरवाजे और अंदर रखी अलमारी के ताले टूटे हुए थे। सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब थे। चोरी गए सामान में सोने की कान की झुमकियां, अंगूठी, सोने की हाय, चांदी की पायल और चांदी का करोंदा शामिल था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 329/2026 के तहत बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर सेल से मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज की। करीब 10 से 15 दिनों की गोपनीय निगरानी के बाद पुलिस टीम देवास पहुंची, जहां देवास ब्रिज के स्टॉपेज के पास मोटर साइकिल से पहुंचे तीन संदिग्धों को अभिरक्षा में लिया गया।नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिनंदना शर्मा के अनुसार पूछताछ के बाद भारत अहिरवार (24), अभिषेक कुशवाह (26) और चिराग पाठक (21) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मंडी थाना क्षेत्र की चोरी के साथ आष्टा, जावर, पार्वती और अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। अन्य मामलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की झुमकियां, अंगूठी, सोने की हाय, चांदी की पायल, चांदी का करोंदा और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल बरामद की है। पुलिस ने जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3 लाख 10 हजार रुपये बताई है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल सीहोर भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपियों के कथित अन्य आपराधिक मामलों और चोरी की वारदातों के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।