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आलीराजपुर में सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक गंभीर; एंबुलेंस में देरी का आरोप

Sun, 11 Oct 2026 09:39 AM IST
झाबुआ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आलीराजपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आलीराजपुर Published by: झाबुआ ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 09:39 AM IST
सार

आलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फाटा में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर घायल हो गया। परिजनों ने एंबुलेंस में देरी का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

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Road accident Alirajpur: Two youths killed and one critically injured after being hit by unidentified vehicle
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फाटा में शनिवार रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से 34 वर्षीय राजेश चौहान, पिता भादू, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, 30 वर्षीय दिनेश भिंडे, पिता ईडलसिंह, ने नानपुर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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हादसे में 28 वर्षीय प्रमोद मौर्य, पिता लालसिंह, गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनका पैर बुरी तरह टूट गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बड़ौदा रेफर कर दिया गया।

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अज्ञात वाहन की तलाश, पुलिस जांच में जुटी
ग्राम फाटा में हुए हादसे के बाद पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुटी है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और किस वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ, इसकी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

एंबुलेंस में देरी का परिजनों ने लगाया आरोप
घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची। उनके मुताबिक, इससे घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलने में देरी हुई। हालांकि, एंबुलेंस के पहुंचने के वास्तविक समय और देरी के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब अज्ञात वाहन का पता लगाने के साथ ही दुर्घटना की परिस्थितियों और एंबुलेंस में देरी के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।

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