जबलपुर: दीवार गिरने से मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत, टेलीग्राम फैक्ट्री में शेड निकालने के दौरान हुआ हादसा

रानीताल चौक स्थित बंद पड़ी टेलीग्राम फैक्टरी में शेड निकालते समय जर्जर दीवार अचानक ढह गई। दीवार के मलबे में काम कर रहे दो मजदूर दब गए। दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकालने के लिए तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन उन्हें बाहर निकालने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।



मदन महल थाना पुलिस तथा फैक्टरी प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएनएल की रानीताल स्थित टेलीग्राम फैक्टरी कई वर्षों से बंद पड़ी है। बंद पड़ी फैक्टरी का शेड हटाने का ठेका जयपुर की कंपनी एएस स्टील को दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी रोजाना की तरह शेड हटाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार ढह गई और उसके मलबे में काम कर रहे बंगाल निवासी मजदूर अकबर और नसीम दब गए।



ये भी पढ़ें- रतलाम: कुल्हाड़ी मारकर की गई युवक की हत्या, पैर बांधकर शव नाले के पास झाड़ियों में फेंका; पत्नी पर शंका



मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए फैक्टरी प्रबंधन और साथी मजदूरों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। काफी प्रयास के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



कर्मचारी यूनियन ने घटना के लिए ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। यूनियन का आरोप है कि दशकों पुरानी इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके बावजूद मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना काम कराया जा रहा था। यूनियन ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने और मृत मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है।