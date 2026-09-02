रतलाम: कुल्हाड़ी मारकर की गई युवक की हत्या, पैर बांधकर शव नाले के पास झाड़ियों में फेंका; पत्नी पर शंका

रतलाम जिले के सरवन थाना क्षेत्र के ग्राम बोरदा में एक युवक की उसके ही घर में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। इसके बाद उसका शव घर से कुछ दूर स्थित नाले के पास फेंक दिया गया। उसके दोनों पैर रस्सी से बांध दिए गए थे। शव मिलने के बाद उसकी पत्नी कहीं भाग गई। परिजन ने उसकी पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।

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