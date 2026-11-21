मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम ने ग्वालियर और मुरैना के सांसदों से ऐसा सवाल पूछ लिया कि दोनों सांसद जवाब देने में अटक गए। सवाल भी कोई राजनीतिक या विकास कार्यों से जुड़ा नहीं था, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अहम स्थान रखने वाले ‘सांसद’ शब्द के अर्थ और उसकी उत्पत्ति से जुड़ा था।दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों सांसदों से पूछा कि ‘सांसद’ शब्द का मतलब क्या होता है? यह शब्द कहां से आया है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मुख्यमंत्री के इस सवाल पर दोनों सांसद तत्काल जवाब नहीं दे पाए। बातचीत के दौरान सांसदों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता कि ‘सांसद’ शब्द कहां से आया है।मुख्यमंत्री और सांसदों के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोग इस सवाल और सांसदों के जवाब को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खास बात यह है कि सांसदों की पहचान उनकी संसदीय भूमिका से होती है, लेकिन जब उनसे इसी पदनाम के शब्द की उत्पत्ति पूछी गई तो वे इसका जवाब नहीं दे सके।हालांकि ‘सांसद’ शब्द का अर्थ और उसकी भाषाई उत्पत्ति समझना दिलचस्प है। सांसद का सामान्य अर्थ संसद का सदस्य होता है। यह शब्द संसद से बना है, जिसका संबंध संस्कृत के ‘संसद्’ शब्द से माना जाता है। संसद का अर्थ ऐसी सभा या परिषद से है, जहां किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श किया जाता है।भारत में संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और इसके सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह सवाल केवल शब्द के अर्थ तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए संसदीय व्यवस्था और उससे जुड़े शब्दों की जानकारी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।फिलहाल सीएम के सवाल पर सांसदों के जवाब वाला यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है।