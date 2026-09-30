ग्वालियर: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव किया

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला न्यायालय गेट से कलेक्ट्रेट की ओर निकले और निर्वाचन कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है। पार्टी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी लगातार सवाल उठा रही है।ग्वालियर में जिला न्यायालय गेट से शुरू हुआ प्रदर्शन कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ा। निर्वाचन कार्यालय के बाहर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।कांग्रेस कार्यसमिति ने 29 सितंबर की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। पार्टी ने मतदाता सूची में बदलावों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने, नाम हटाए जाने पर संबंधित मतदाताओं को सूचना और अपील का अवसर देने तथा चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग भी रखी है।कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान जरूरी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर सामने आई असहमति की खबरों पर कहा है कि आयोग के भीतर मतभेद सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा हैं और एसआईआर से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।ग्वालियर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। जिला न्यायालय से कलेक्ट्रेट और फिर निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी बनी रही। यह प्रदर्शन कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एसआईआर और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े अभियान का स्थानीय हिस्सा था। पार्टी ने इस मुद्दे को आगे भी संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर उठाने की बात कही है।