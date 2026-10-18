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Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News ›   Patharia Crime News: Family Alleges Revenge Killing Over Old Enmity

हत्या के बदले हत्या: पुराने हत्याकांड की रंजिश में युवक की निर्मम हत्या, बाइक से गिराकर चढ़ाई कार

Sun, 18 Oct 2026 11:09 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Sun, 18 Oct 2026 11:09 PM IST
Patharia Crime News: Family Alleges Revenge Killing Over Old Enmity

दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में रविवार शाम पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेमरा बुजुर्ग गांव के पास गढ़ाकोटा निवासी 35 वर्षीय परम उर्फ चिक्कू यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उनकी बाइक के आगे कार लगाकर उन्हें गिराया, फिर धारदार हथियारों से हमला किया और कई बार कार चढ़ा दी। घटना के दौरान मृतक का छोटा भाई भी पीछे आ रहा था। उसने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के उसकी ओर बढ़ने पर वह जान बचाकर भाग निकला।

घटना के बाद घायल परम यादव को 108 एंबुलेंस की मदद से पथरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी पथरिया पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें-  दुराचार के बाद युवती की कुएं में धक्का देकर हत्या, हाईवे निर्माण कार्य में लगा आरोपी गिरफ्तार

जीजा के घर से लौट रहा था परिवार, रास्ते में हुई वारदात
मृतक के छोटे भाई अनिल यादव के अनुसार, परिवार सागर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के टड़ा गांव में अपनी बहन के घर गया था। कुछ दिन पहले उनके जीजा का निधन हो गया था, जिसके चलते परिवार वहीं रुका हुआ था। रविवार शाम सभी अपने घर लौट रहे थे। परम उर्फ चिक्कू यादव अपनी पत्नी के साथ बाइक से आगे चल रहे थे, जबकि अनिल दूसरी ओर से पीछे आ रहा था। अनिल का आरोप है कि सेमरा बुजुर्ग गांव के पास एक कार परम की बाइक के आगे आ गई। इससे वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और कार चढ़ा दी। अनिल के मुताबिक, जब वह अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो हमलावर उसकी तरफ भी आए। ऐसे में वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया।

छह लोगों पर हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश की बात आई सामने
परिजनों ने पिम्मू यादव, छोटू यादव, नरेंद्र यादव, बाबूलाल यादव, वीरेंद्र यादव और नीरज यादव पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई अनिल यादव का दावा है कि दोनों परिवारों के बीच कई साल से रंजिश चली आ रही थी। उसके मुताबिक, कुछ साल पहले उनके परिवार के एक सदस्य ने दूसरे पक्ष के एक युवक की हत्या की थी। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था। अनिल ने आरोप लगाया कि इसी पुरानी रंजिश के चलते उसके भाई को निशाना बनाया गया। उसने यह भी दावा किया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले बदला लेने की धमकी दी थी। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह और आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल इन आरोपों पर पुलिस की जांच जारी है।

अस्पताल में मृत घोषित, एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी
घटना के बाद अनिल यादव अपने भाई को 108 एंबुलेंस की सहायता से पथरिया स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद परम यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पथरिया अस्पताल में रखवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी भी पथरिया पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर घटना की परिस्थितियों और पुरानी रंजिश की भी पड़ताल की जा रही है।

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पथरिया एसडीओपी प्रिया सिंधी ने बताया कि शुरुआत में परम यादव के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिली थी। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लगीं। मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों ने कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की बात बताई है। इसके बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई है।पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल मौत के कारणों, हमले की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है।

अस्पताल में परिजनों से घटना की जानकारी लेती एसडीओपी प्रिया सिंधी
अस्पताल में परिजनों से घटना की जानकारी लेती एसडीओपी प्रिया सिंधी
 
 
अस्पताल में परिजनों से घटना की जानकारी लेती एसडीओपी प्रिया सिंधी
चिक्कू यादव
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