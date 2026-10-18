सागर: दुराचार के बाद युवती की कुएं में धक्का देकर हत्या, हाईवे निर्माण कार्य में लगा आरोपी गिरफ्तार

सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई करते हुए हाईवे निर्माण कार्य में लगे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी शादी की बात छिपाने और पोल खुलने के डर से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।

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