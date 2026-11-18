मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अवैध रूप से बलुआ मिट्टी का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को रोकना एक वनकर्मी को भारी पड़ गया। दस्तावेज और मिट्टी परिवहन की अनुमति मांगने पर चालक ने कथित तौर पर बीट गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में वनकर्मी के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रामा वार्ड में उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया है।

रात्रि गश्त के दौरान मिली अवैध मिट्टी परिवहन की सूचना

जानकारी के अनुसार, घटना दमोह वन परिक्षेत्र के बांसा वन वृत्त अंतर्गत बांसनी गांव की है। मंगलवार रात वन विभाग की टीम क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल क्षेत्र से ईंट भट्ठे में इस्तेमाल के लिए बलुआ मिट्टी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।

सूचना मिलने पर बीट गार्ड हर्ष राजपूत मौके पर पहुंचे और मिट्टी से भरे ट्रैक्टर को रोक लिया। उन्होंने चालक दीपक अहिरवार से मिट्टी के परिवहन से जुड़े दस्तावेज और अनुमति दिखाने को कहा। आरोप है कि इसी दौरान चालक ने अचानक ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया और बीट गार्ड को कुचलने का प्रयास किया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से हर्ष राजपूत जमीन पर गिर पड़े और उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं।

दोनों पैरों में गंभीर चोट, ट्रामा वार्ड में उपचार जारी

घटना के बाद घायल वनकर्मी को रात करीब 10 बजे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उनका उपचार कर रहे डॉक्टर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने बताया कि वनकर्मी को ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास में घायल होने के बाद अस्पताल लाया गया था। उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रामा वार्ड में भर्ती किया गया है। फिलहाल घायल वनकर्मी की स्थिति स्थिर बताई गई है।

डीएफओ ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

वनकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए। जिला वनमंडल अधिकारी (डीएफओ) ईश्वर जरांडे जिला अस्पताल पहुंचे और घायल कर्मचारी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

वहीं, वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिट्टी से भरा ट्रैक्टर जब्त कर लिया और आरोपी चालक दीपक अहिरवार को हिरासत में ले लिया है।

अवैध मिट्टी परिवहन और वनकर्मियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

वन विभाग ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने वन क्षेत्र में अवैध खनिज और मिट्टी के परिवहन पर निगरानी के साथ ही गश्त करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल विभागीय अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं।