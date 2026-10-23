एमपी: किसानों के खातों से 70-80 लाख रुपये गायब होने का आरोप, ग्रामीण बैंक के 23 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत

बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की फोफनार शाखा से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मामले का विरोध करने के लिए कई किसान एकत्रित हुए। फोफनार सहित गोराडिया, संग्रामपुर और पीपरी गांव के किसानों ने बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर फर्जी विड्रॉल पर्चियों और कथित जाली हस्ताक्षरों के जरिए खातों से लाखों रुपये निकालने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, कुल रकम 70 से 80 लाख रुपये के बीच हो सकती है। किसानों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर अपनी रकम वापस दिलाने और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।



पत्नी के खाते से 9 लाख रुपये निकालने का आरोप

पीड़ित किसान गोपाल चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के बैंक खाते से करीब 9 लाख रुपये निकाल लिए गए। उनके मुताबिक, खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत पिछले दो वर्षों में जमा हुई राशि भी शामिल थी। खाते से इतनी बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद परिवार परेशान है। किसान का कहना है कि उन्होंने न्याय और अपनी रकम वापस पाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।



सात मिनट में तीन खातों से निकासी का दावा

एक अन्य किसान अश्विन महाजन ने आरोप लगाया कि उनके तीन खातों से महज सात मिनट के भीतर 80 हजार, 60 हजार और 30 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस तरह उनके अनुसार कुल 1.70 लाख रुपये की निकासी हुई। किसान का कहना है कि इस मामले को लेकर प्रभावित लोग पिछले करीब दो महीने से परेशान हैं और अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।



फर्जी हस्ताक्षरों से निकासी की आशंका

मामले में किसानों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेंद्र महाजन ने आरोप लगाया कि फोफनार, गोराडिया, संग्रामपुर और पीपरी गांव के कई किसानों के खातों से लाखों रुपये निकाले गए हैं। उन्होंने बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।



अधिवक्ता के अनुसार, जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रभावित किसानों की रकम वापस दिलाई जानी चाहिए। किसानों का आरोप है कि कथित निकासी के पीछे की वास्तविक स्थिति बैंक रिकॉर्ड, विड्रॉल पर्चियों और हस्ताक्षरों की जांच से स्पष्ट हो सकती है।



23 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे ने बताया कि फोफनार क्षेत्र के किसानों ने ग्रामीण बैंक के 23 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में खातों से लगभग 70 से 80 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। संबंधित शिकायत शाहपुर थाने को भेज दी गई है।



पुलिस के अनुसार, मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जिस किसी की भी भूमिका सामने आएगी और जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। जांच के नतीजों से ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितने खातों से कितनी रकम निकाली गई और इस मामले में किन लोगों की भूमिका रही।