बुरहानपुर: चुनरी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, उड़ते हुए हनुमानजी और हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा ने मोहा मन

बुरहानपुर में मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी चुनरी पदयात्राओं में शामिल भव्य चुनरी यात्रा इस बार उड़ते हुए हनुमान जी झांकियों और आकर्षक धार्मिक प्रस्तुतियों के साथ निकाली गई। फव्वारा चौक स्थित श्री नवदुर्गा मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा 24 किलोमीटर का सफर तय कर इच्छापुर स्थित मां इच्छादेवी मंदिर पहुंची। 151 मीटर लंबी चुनरी यात्रा में करीब 25 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा आयोजकों ने किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने इसे आस्था का सैलाब बताया, वहीं युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने कहा कि मां के आशीर्वाद से 40 लोगों से शुरू हुआ यह आयोजन आज हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता तक पहुंच गया है। इस धार्मिक चुनरी यात्रा में धर्मगुरु दादा गुरु भी शामिल हुए।

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