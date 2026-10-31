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2027 के चुनाव से पहले विनोद तावड़े की अध्यक्षता में लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता यूपी प्रभारी विनोद तावड़े कर रहे हैं।
बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक को संगठनात्मक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेश मुख्यालय में हो रही इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की गतिविधियों और तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। भाजपा प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठकें कर रही है।
यूपी प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी भी खास है। पार्टी नेतृत्व की इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक दिशा और तैयारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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