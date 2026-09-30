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VIDEO: यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले अखिलेश यादव- सरकार और अधिकारियों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 30 Sep 2026 01:32 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 01:32 PM IST







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यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और अधिकारियों और सरकार पर जुर्माना लगा है। सरकार ने पहले दिन से ही भेदभाव का रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कई बार इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भेदभाव पीडीए के साथ हुआ है। ... और पढ़ें

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