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Video: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिख सम्मेलन, मंच पर नजर आए संगठन के प्रमुख पदाधिकारी

Akash Dwivedi

Updated Wed, 30 Sep 2026 02:02 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 02:02 PM IST







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गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय सिख संगठन की ओर से आयोजित सिख सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। सम्मेलन में लखीमपुर अध्यक्ष पाल सिंह, बलदेव सिंह औलख, राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क, कोषाध्यक्ष मानसिंह, तेजेंद्र सिंह विर्क और संतोख सिंह रंधावा मंच पर उपस्थित रहे। ... और पढ़ें

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